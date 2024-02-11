خبير: مصر نجحت في تفكيك الأفكار المؤسسية لجماعة الإخوان الإرهابية

قال الدكتور وائل صالح، خبير الإسلام السياسي، إن التضامن العربي نجح بصورة كبيرة في مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت من خلال الوسائل الناعمة والبحثية في تفكيك الأفكار المؤسسية لجماعة الإخوان الإرهابية عن طريق التحليل النقدي السليم لأصول هذه الجماعة.

وأضاف "صالح"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبدالرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التحليلات والدراسات أظهرت ما يمكن أن نطلق عليه بمتلازمة الإخوان المسلمين، التي هي عبارة عن بعض الأمور التي تتنافى مع المواطنة، وعزلة منتسبي الجماعة عن المجتمع.

ولفت إلى أن هناك غلبة للفكر الشعبوي عن الفكر المعرفي لدى جماعة الإخوان الإرهابية، وهناك سيادة لشعار أينما كانت مصلحة الجماعة فثم شرع في الممارسة السياسية، وهذا من شأنه أن يساهم في تقسيم المجتمع.