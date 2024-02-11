إشبيلية يُحقق فوزًا ثمينًا على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

حقق إشبيلية فوزًا صعبًا على أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، في إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني.

جاء هدف المباراة الوحيد لصالح إشبيليه في الدقيقة 15 عبر روميرو من ضربة رأسية مميزة، بعد عرضية من زميله مونتيلا، وشهدت المباراة إصابة ألفارو موراتا، ومغادرة ملعب المباراة في الشوط الثاني بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماريو هيرموسو، أكسل فيتسل، رينيلدو، باوليستا

وسط الملعب: ماركوس لورينتي، رودريجو دى باول، كوكى، بابلو باريوس

الهجوم: أنطوان جريزمان، ألفارو موراتا (تم استبداله بـ ماتيوس كونيا في الدقيقة 58)

وبهذا الفوز، رفع إشبيليه رصيده غلى 23 نقطة ليحتل المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند 48 نقطة في المركز الرابع.

