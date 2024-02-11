عضو القومي للأجور: لا مبرر لجشع التجار.. وزيادة الأجور لم تخطر بخيال أحد

قالت النائبة سولاف درويش عضو المجلس القومي للأجور ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة، قرارات تاريخية تؤكد انحيازه للمواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أن هذه الزيادات لم تكن في خيال كل الناس .. هذه زيادة غير متوقعة من القيادة السياسية التي تحافظ على الفئات الأكثر ضعفا ".

وعلقت النائبة سولاف درويش عضو المجلس القومي للأجور ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، على ارتفاع الأسعار، قائلة. إنه لا يوجد سبّب مبرر لجشع التجار.