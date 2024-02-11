رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و على جنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع علي المنزرعات في وسط سيناء .

ويشهد الاثنين شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء والصحراء الغربية وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 26 والصغرى 11 ، وعلى جنوب الصعيد 29 العظمي والصغرى 12 درجة .