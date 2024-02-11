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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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رئيس الوزراء يصل مطار دبي الدولي للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024

رئيس الوزراء يصل
رئيس الوزراء يصل مطار دبي الدولي
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وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مطار دبي الدولي؛ للمشاركة في "القمة العالمية للحكومات 2024، وكان في استقباله مريم الحمادي، وزيرة الدولة وأمين عام مجلس الوزراء الإماراتي، والسفيرة/ مريم الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والسفير شريف عيسى، سفير مصر لدى الإمارات.

وتستضيف دبي القمة الحادية عشرة العالمية للحكومات بحضور نخبة عالمية من قادة الفكر والخبراء العالميين في المجالات المختلفة وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة تطوير الأدوات والسياسات التي تُعد من ضرورات تشكيل الحكومات المستقبلية.

ويتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء خلال مشاركته في "القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤" مجموعة من المقابلات واللقاءات مع عدد من رؤساء المؤسسات التنموية العالمية، وحضور عدد من الحلقات النقاشية حول موضوعات مختلفة، فضلًا عن إلقائه الكلمة الرئيسية؛ لاستعراض جهود الحكومة المصرية للنهوض بالقطاعات التنموية المختلفة وتعزيز كفاءة البنية التحتية.

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رئيس الوزراء مطار دبي القمة العالمية للحكومات ٢٠٢٤ مصطفي مدبولي دبي