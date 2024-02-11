مستشار محافظة بورسعيد: إنشاء قناة ملاحية تربط بين قناة السويس ودمياط

أعلن المهندس سيد خلف، مستشار محافظة بورسعيد للمساحة، اليوم الأحد، عن مشروع إنشاء قناة ملاحية تربط بين قناة السويس ونهر دمياط، ضمن المحور الثاني لمخطط تطوير بحيرة المنزلة وجنوب بورسعيد.

وأشار مستشار المحافظة، في كلمته خلال الاجتماع الذي عقده اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لاستعراض الفرص الاستثمارية بجنوب بورسعيد وبحيرة المنزلة، وإلقاء الضوء على خطة تطوير عدد من المناطق جنوب بورسعيد، إلى أن التطوير سيكون على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بمشروع المنطقة التجارية، والمحور الثاني هو مشروع إنشاء قناة ملاحية تربط بين قناة السويس ونهر دمياط، وتشمل المرحلة الثالثة مشروع امتداد داون تاون، والرابعة مشروع استغلال ضاحية الجميل و"بوز" البلاط.

من جانبه، وجه محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، على جهود تطوير وتنمية بحيرة المنزلة ووضع خطة لاستغلالها سياحيا واقتصاديا، مؤكدا أن التطوير يأتي في خدمة مواطني بورسعيد في المقام الأول.