برلماني عن الطلاق الشفهي: الزواج الموثق لا بد له من انفصال موثق

كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، وموقف التبني للأطفال عند المسلمين والمسيحيين.

وأكد “مغاوري” خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن التبني جائز في الشريعة المسيحية عكس الدين الإسلامي، منوها أن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية سيتم مناقشته بمحاور جديدة تخص «التبني» في الدين المسيحي.

وقال إن المشكلات الأسرية التي تصل للمحاكم بين الأزواج تكون في حالة وجود أطفال، لكن لو لم يوجد أطفال ينفصل الزوجين ولا تحدث أي مشكلات وسيمارس كلا منهما حياته الطبيعية.

وبشأن الطلاق الشفهي، تابع عضو مجلس النواب: «الطلاق الموثق هو نتاج الزواج الموثق، وكان لا بد من الاهتمام بهذه النقطة في القانون الجديد، لأن الأمر نال اهتمام الرئيس السيسي شخصيا، مثله مثل قانون المرأة والمسنين وذوي الهمم وقوانين أخرى لم تكن موجودة وتم طرحها في الحوار الوطني».

