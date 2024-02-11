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الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

شهداء وجرحى بغزة جراء قصف إسرائيلي متواصل في اليوم 128 للعدوان

قصف طيران الاحتلال
قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي
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ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 28،176 شهيدًا و67،784 جريحًا، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمناطق في رفح وخان يونس، مساء اليوم الأحد، في اليوم 128 للعدوان.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة وسقوط عدد من الجرحى عقب استهداف طيران الاحتلال لمنزل شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى وجود شهيدين وجريح في حالة حرجة داخل أقسام وباحات مشفى ناصر جراء إطلاق النار المستمر على المستشفى.

ووصل 10 شهداء منذ الصباح إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما نسف جيش الاحتلال مربعا سكنيا غرب خان يونس، وأجبر عددًا كبيرًا من النازحين داخل مدارس الإيواء في محيط مجمع ناصر الطبي على إخلائها تجاه منطقة المواصي.

كما دمر الطيران الحربي الإسرائيلي عددا من المنازل التي تزيد عن ثلاثة طوابق بين مخيم خان يونس الشمالي ومنطقة المشروع في خان يونس.
جدير بالذكر أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، خلف أكثر من 28،176 شهيدا و67،784 جريحا، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.

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