الدوري الإنجليزي.. النني يشارك في سداسية آرسنال ضد ويستهام

واصل فريق آرسنال عروضه القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق فوزًا ساحقًا على ويستهام يونايتد بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لندن الأولمبي، في إطار منافسات الجولة الـ 24 من البطولة.

افتتح ويليام ساليبا مهرجان الأهداف لصالح أرسنال في الدقيقة 32، ثم أضاف بوكايو ساكا هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 41. وواصل أرسنال ضغطه الهجومي، وسجل جابرييل ماجاليس ولياندرو تروسارد هدفين متتاليين في الدقيقتين 44 و45، لينتهي الشوط الأول بتقدم "المدفعجية" برباعية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، لم يتغير الحال، حيث واصل أرسنال سيطرته على مجريات اللعب، وأضاف بوكايو ساكا وديكلان رايس هدفين في الدقيقتين 63 و65، ليكملوا سداسية المدفعجية.

وشارك محمد النني لاعب المنتخب الوطني المصري مع أرسنال كبديل في الدقيقة 67 بدلاً من ساكا.

وبدأ أرسنال المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: بن وايت - ساليبا - جابرييل - كيور.

الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - ترواسارد.

الهجوم: كاي هافيرتز - بوكايو ساكا - مارتينيلي.

وبهذا الفوز، يرفع أرسنال رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث من جدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد ويستهام عند 36 نقطة في المركز الثامن.