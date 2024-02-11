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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

لمروره بأزمة نفسية.. شاب ينهي حياته بتناوله "حبة الغلة" بأكتوبر

المتوفي
المتوفي
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أنهى شاب في العقد الثاني من العمر، مقيم بقرية اللاهون التابعة لمركز الفيوم، حياته بتناوله حبة سوس القمح القاتلة 'الحبة السوداء' أثناء تواجده بالجيزة، وذلك بسبب مروره بأزمة نفسية،  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الجيزة، قد تلقت، إخطارا من  المستشفى العام بمدينة السادس من أكتوبر، بوصول شاب يدعى عبد الرحمن هديب في العقد الثاني من العمر في حالة إغماء، وبعد الكشف الطبي عليه، تبين وفاته إثر تناوله حبة سوس القمح القاتلة "الحبة السوداء" المخصصة لحفظ الغلة.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها مباحث المديرية للواقعة، أن  وفاة الشاب نتجت عن تناوله حبة سوس القمح القاتلة وذلك لمروره بأزمة نفسية ولا يوجد شبهة جنائية.

حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتسليم جثمان الشاب لذويه فور الانتهاء من تصريح الدفنه ومباشرة التحقيق.

 

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