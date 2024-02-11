نائب محافظ قنا يشهد المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب والقرى بنسخته الـعاشرة

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب والقرى في نسخته الـعاشرة، بين فريقي مركزي شباب مدينة قنا، وحجازة قبلى، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، على ملعب "مركز شباب مدينة قنا "، بمشاركة 23 مركز شباب على مستوى المحافظة.

حضر فعاليات المباراة النهائية الدكتور أشرف موسى نائب رئيس اتحاد مراكز شباب مصر، والنائب أشرف ابو الفضل عضو مجلس النواب، والدكتور احمد كمال نصارى ممثلا عن جامعة جنوب الوادى، ومحمد عبدالرحيم عرفة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب، والدكتور احمد قناوى عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، وطارق لطفى رئيس مركز ومدينة قنا، واحمد بكرى رئيس منطقة قنا للكونغوفو، واسامة قدوس رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة قنا، ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب المشاركة بالدورى، ورؤساء الأندية الرياضية وعدد من قيادات ورموز الرياضية بقنا.



قال نائب محافظ قنا، ان الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاعات الحيوية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وخاصة القطاع الرياضى من خلال توسيع قاعدة ممارسة الرياضة ونشرها بين الشباب، بهدف تشجيع المنافسات الرياضية والتقارب بين أبناء المحافظة، واكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم، وتحفيز الرياضيين على الفوز والتسابق من أجل تحقيق مستوى أفضل، لإعلاء قيمة الرياضة الهادفة التى تسمو بالعقل وتنمى روح المنافسة بشرف.

من جانبه قال وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا وافق على تكليف الكابتن حسين عبد اللطيف مديرا فنيا لمنتخب المحافظة الذى سيمثلها في جميع المنافسات على مستوى الجمهورية، وسيتم تشكيلة من ابرز اللاعبين المشاركين فى دورى مراكز ، المقسم إلى ٤ مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى مراكز شباب "كوم الضبع والحلة والخطارة وحجازه قبلى والعوارى والحجيري"، بينما ضمت المجموعة الثانية مراكز شباب " المعنا وسيدى عبد الرحيم والبياضية ومدينة قنا والقناوية ونجع حمدالله"، وجاءت في المجموعة الثالثة مراكز شباب" نجع سعيد والشيخ على والمراشدة والوقف ودشنا وأبو مناع بحرى “، وجاءت المجموعة الرابعة لتضم مراكز شباب “ ابو تشت وفرشوط ومدينة نجع حمادى وهو والقارة".



وعقب انتهاء المباراة، سلم نائب محافظ قنا، اللاعبين الفائزين كأس البطولة والميداليات والمكافات المالية، حيث فاز فريق " مركز شباب حجازة قبلى " بكأس البطولة ومكافأة مالية 100 الف جنيه، وسيمثل المحافظة فى دورى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بينما حصل فريق "مركز شباب مدينة قنا " على درع المركز الثانى ومكافأة مالية 75 ألف جنيه، كما حصل فريق "مركز شباب المعنا" على درع المركز الثالث و50 ألف جنيه كمكافأة مالية.

IMG-20240211-WA0016

IMG-20240211-WA0015