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الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الرئيس الفلسطيني يصل إلى الدوحة في زيارة عمل

محمود عباس
محمود عباس
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وصلت طائرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، في زيارة عمل رسمية إلى قطر.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنه كان في استقبال الرئيس عباس والوفد المرافق له لدى وصوله، سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وسعادة السفير الفلسطيني لدى قطر منير عبدالله غنام.

تهدف زيارة الرئيس عباس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين ودولة قطر، وبحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، خاصةً في ظلّ الأوضاع المتوترة في الأراضي المحتلة.

من المتوقع أن يلتقي الرئيس عباس خلال زيارته مع كبار المسؤولين القطريين، على رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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