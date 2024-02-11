رئيس جامعة بنها يتفقد فعاليات هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جولة تفقدية اليوم الأحد لفعاليات "هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم" تحت شعار "الوطن محتاج لجميع الهمم" والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاعاقة ، ويأتي من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي كذلك السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ومنسق عام الهاكاثون، وعدد من أعضاء هيئة التدريس .

واستمع رئيس جامعة بنها خلال الجولة إلى آراء وأفكار الطلاب المشاركين بالهاكاثون ، مؤكدا أن الهدف من هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم إيجاد حلول مبتكرة في المجالات المختلفة متضمنة الصحة، التعليم، التوظيف، الرياضة، الترفيه، الإتاحة.

وأكد الجيزاوي أن الجامعة حريصة دائما علي إتاحة الفرصة للطلاب لتسويق مشاريعهم وابتكاراتهم ، معربا عن سعادته باستضافة الجامعة لفعاليات الهاكاثون للمرة الثالثة .

وأشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الفائزين في الهاكاثون سوف يحصلون على جوائز مالية بإجمالي 90 ألف جنيه مقدمة من جامعة بنها؛ في 6 مسارات.