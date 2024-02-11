أبوجريشة: وفرنا 17 مليون جنيه بعد تحديد سقف التعاقدات في الإسماعيلي

أكد علي أبوجريشة، رئيس قطاع الكرة بنادي الإسماعيلي، أن النادي الإسماعيلي حاليا، بات في تطور مستمر بعد التخلص من سياسات سابقة.

وقال “أبوجريشة” خلال المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعبين الجدد: نجحنا حاليا في توفير أكثر من 17 مليون جنيه، بعد تحديد سقف في التعاقدات إلى جانب التخلص من سياسات الشراء دون خطة”.

وقال عماد سليمان المشرف العام على قطاع الكرة، إن الصفقات الجديدة ستمثل إضافة حقيقة وفقا لاحتياجات الفريق، مشددا على أن قطاع الكرة يضع كامل ثقته في إيهاب جلال وجهازه المعاون من أجل تصحيح المسار وعودة مسيرة النتائج الإيجابية.

واختتم تصريحاته: ”نود أن نشكر مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر أبو الحسن بسبب سياساته الناجحة والتي ساهمت في وضع النادي على الطريق الصحيح.