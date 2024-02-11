قبل النهائي... تعرف على عدد المباريات والأهداف في النسخة الـ34 من كأس الأمم الأفريقية

ساعات قليلة وتختتم منافسات النسخة 34 من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار، عندما يلتقي المنتخب المستضيف ونظيره نيجيريا في العاشرة مساءً اليوم الأحد، على ملعب "الحسن واتارا" في نهائي البطولة.

ترصد “البوابة نيوز” خلال السطور التالية، بأرقام عدد المباريات والأهداف التي تم تسجيلها في كأس أمم أفريقيا خلال النسخة الحالية:

-المباراة رقم 52 في كأس الأمم الأفريقية 2024 لكرة القدم في النسخة 34.

- سجل حتى الآن 116 هدفًا خلال مشوار البطولة بدء من دور المجموعات وحتى النهائي.

- كانت مباراة غينيا الاستوائية وغيبيا بيساو هي الاكثر تسجيلا للأهداف وأنتهت فوز 4- 2.

- احتسب حكام البطولة حتى الآن 22 ركلة جزاء تمكن المهاجمين من تسجيل 17 ركلة واهدروا 5 ركلات.

- 5 مباريات انتهت بالتعادل في الادوار الاقصائية قبل التوجه إلى ركلات الجزاء الترشيحية.

- إيمليو نسووي مهاجم غينيا الإستوائية هداف البطولة برصيد 5 أهداف.

-كوت ديفوار أول منتخب (مضيف) يصل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، منذ 2006.

- كوت ديفوار أول منتخب، في التاريخ يتأهل كثالث عن المجموعة في دور المجموعات للنهائي.

ـ إيمرس فاي أول مدرب مساعد يتولى مهمة المدير الفني خلال البطولة.