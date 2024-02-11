ads
الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الفرنسى.. دالينجا يقود تولوز لمواجهة نانت

تولوز
تولوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن كارليس مارتينيز المدير الفنى لفريق تولوز، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نانت، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى، وذلك بعد قليل على ملعب "الملعب البلدى تولوز"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
وجاء تشكيل تولوز كالتالى:
حراسة المرمى: غيوم ريستس.
خط الدفاع: ميكيل ديسلير، كريستيان ماويسا إليبي، راسموس نيكولايسين، غابريال سوازو.
خط الوسط: فنسنت سيرو، نيكلاس شميدت، شافى بابيك، يان جبوهو، آرون دونوم.
خط الهجوم: تيس دالينغا.
ويحتل فريق نانت المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة، بينما يقع فريق تولوز فى المركز الـ 12 برصيد 20 نقطة.

دالينغا تشكيل تولوز تولوز نانت