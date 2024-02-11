الدورى الفرنسى.. دالينجا يقود تولوز لمواجهة نانت

أعلن كارليس مارتينيز المدير الفنى لفريق تولوز، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نانت، المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى، وذلك بعد قليل على ملعب "الملعب البلدى تولوز"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل تولوز كالتالى:

حراسة المرمى: غيوم ريستس.

خط الدفاع: ميكيل ديسلير، كريستيان ماويسا إليبي، راسموس نيكولايسين، غابريال سوازو.

خط الوسط: فنسنت سيرو، نيكلاس شميدت، شافى بابيك، يان جبوهو، آرون دونوم.

خط الهجوم: تيس دالينغا.

ويحتل فريق نانت المركز الـ 14 برصيد 19 نقطة، بينما يقع فريق تولوز فى المركز الـ 12 برصيد 20 نقطة.