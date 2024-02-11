كوكا يطلب من الجمهور الدعاء لوالده: كان واحد منكم

طلب أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه بالدعاء لوالده بالرحمة وذلك من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي,

وتوفي والد أحمد نبيل كوكا مساء الجمعة وتم تشييع الجنازة وإقامة العزاء أمس السبت في حي البساتين بالقاهرة وسط حضور كبير من لاعبي الأهلي لمساندة اللاعب في محنته.

ونشر كوكا عبر حسابه على موقع “إنستجرام” من خلال خاصية الاستوري صورة لوالدة في المدرجات وكتب عليها :كان واحد منكم متنسهوش في الدعاء.

وتواجد عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على حضور عزاء والد أحمد نبيل كوكا نجم الأهلي، والذي اقيم فى دار المناسبات بمنطقة البساتين على رأسهم خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي وسامي قمصان مدرب الأهلي، ومحمود كهربا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، ياسر إبراهيم، كريم نيدفيد، علي معلول، عمرو السولية، رامي ربيعة، طاهر محمد طاهر، محمد عبد المنعم وعمر كمال، مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، خالد عبد الفتاح، حمزة علاء، حسام عبد المجيد لاعب الزمالك، وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي.