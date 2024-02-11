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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

تحدثت معه زوجته قالها "إنتي مين".. تفاصيل نجاة إمام عاشور من الموت بعد بلع لسانه (فيديو)

إمام عاشور
إمام عاشور
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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب خط وسط منتخب مصر إمام عاشور، أثناء مشاركته في كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار، حيث سقط عاشور على دماغه ورقبته خلال التدريبات.

وقال شوبير  إنه شاهد الحادثة عبر فيديو وأن اللاعب لم يتمكن من الوقوف بسبب الصدمة، والأخطر أنه بدأ يبتلع لسانه عندما سقط أرضًا، لولا الجهاز الطبي الذي نقله على الفور إلى المستشف لكانت النتيجة كارثية.

وأضاف شوبير أنه بعدما استفاق عاشور، تحدثت معه زوجته لكنه لم يكن يتذكرها حينها، قالها “إنتي مين”، متابعاً أنه كان مصُر يشارك في مباراة مصر أمام الكونغو لكن الجهاز الطبي رفض.

أحمد شوبير إمام عاشور كأس الأمم الإفريقية