الدوري الإنجليزي.. بوين يقود وست هام لمواجهة أرسنال

أعلن ديفيد مويس المدير الفنى لفريق وست هام يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



جاء تشكيل فريق وست هام يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: فلاديمير كوفال، كورت زوما، نايف أكرد، ايمرسون بالميري.

خط الوسط: إدسون ألفاريز، توماس سوسيك، بن جونسون، جيمس وارد براوس، محمد قدوس.

خط الهجوم: جارود بوين.



ويحتل فريق ارسنال المركز الثالث برصيد 49 نقطة، بينما يحتل وست هام يونايتد المركز الثامن برصيد 36 نقطة.