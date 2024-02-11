الدورى الإسبانى.. لارسن يقود سيلتافيجو لمواجهة خيتافى

أعلن رافاييل بينيتيز المدير الفنى لفريق سيلتا فيجو، تشكيل فريقه الذى يو اجه به نظيره خيتافى، وذلك بعد قليل على ملعب "كولسيوم الفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل سيلتافيجو كالتالى:

حراسة المرمى: فيسنتي غوايتا باناديرو.

خط الدفاع: ميهايلو ريستيك، اوسكار مينغويزا، أوناي نونييز، كارلوس دومينغيز، خافيير مانكييو.

خط الوسط: جاليسون، فران بيلتران، ريناتو تابيا، لوكا دي لا توري.

خط الهجوم: يورغن ستراند لارسن.



ويحتل فريق خيتافى المركز العاشر برصيد 30 نقطة، فيما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز الـ 16 برصيد 20 نقطة.