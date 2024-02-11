دراما رمضان.. طرح البوستر الدعائى لمسلسل "لحظة غضب"

طرحت منصة watch it الرقمية البوستر الدعائى لمسلسل "لحظة غضب" والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وظهرت الفنانة صبا مبارك تقف بظهرها، ممسكة بيدها إحدى أدوات الطبخ الخشبية وكأنها سلاح فى يدها، ونال البوستر الدعائى إعجاب الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

المسلسل بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، سارة عبد الرحمن، على قاسم، ناردين فرج، تأليف مهاب طارق والإخراج عبدالعزيز النجار.

تشارك الفنانة صبا مبارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم "أنف وثلاث عيون"، بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، أمينة خليل، سلمي أبو ضيف، جيهان الشماشرجي والإخراج أمير رمسيس.

وقدمت الفنانة صبا مبارك آخر أعمالها الدرامية من خلال مسلسل "بين السطور"، بطولة أحمد فهمى، صبا مبارك، محمد علاء، ناردين فرج، على الطيب، تأليف مريم ناعوم والإخراج وائل فرج.