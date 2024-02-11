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الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يكلف بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس أبو سمبل السياحية

نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان تتابع انتظام الدراسة بابو سمبل
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في أول يوم لإنطلاق الفصل الدراسى الثانى 2023/2024  الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمتابعة إنتظام سير العملية التعليمية بمدرسة أبو سمبل الإبتدائية وذلك بمرافقة محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل السياحية ، والقيادات التعليمية ، ونقلت الدكتورة غادة أبو زيد تحيات محافظ أسوان لأبناءه الطلاب بمناسبة إنطلاق الفصل الدراسى الثانى .

وطالب بضرورة إستيعاب الطلاب ، وزيادة تحصيلهم الدراسى من مختلف المواد الدراسية لتحقيق أعلى الدرجات العلمية ، وبالتالى تحقيق أهدافهم وطموحات أولياء أمورهم بإلتحاقهم بالكليات العليا .

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الفصل الدراسي الثاني مدرسة أبو سمبل الإبتدائية أخبار محافظة أسوان