محافظ أسوان يكلف بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس أبو سمبل السياحية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في أول يوم لإنطلاق الفصل الدراسى الثانى 2023/2024 الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمتابعة إنتظام سير العملية التعليمية بمدرسة أبو سمبل الإبتدائية وذلك بمرافقة محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل السياحية ، والقيادات التعليمية ، ونقلت الدكتورة غادة أبو زيد تحيات محافظ أسوان لأبناءه الطلاب بمناسبة إنطلاق الفصل الدراسى الثانى .

وطالب بضرورة إستيعاب الطلاب ، وزيادة تحصيلهم الدراسى من مختلف المواد الدراسية لتحقيق أعلى الدرجات العلمية ، وبالتالى تحقيق أهدافهم وطموحات أولياء أمورهم بإلتحاقهم بالكليات العليا .

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