الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب أصيب على يد تاجر بالطالبية

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات حول اصابة شاب بجروح إثر مشاجرة نشبت بينه وبين تاجر ملابس، نتيجة خلافات بسبب تحدث التاجر بطريقة غير لائقة مع والدة المجني عليه.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسؤاله حول الواقعة.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة حول وقوع المشاجرة بين الشاب "محمد، ج" والتاجر "مصطفى، ع"، حيث تطورت المشادة الكلامية بينهما إلى اشتباك جسدي، واستخدم المتهم سلاحًا أبيضًا مما أدى إلى إصابة المجني عليه.

أظهرت التحريات أن خلافًا بسيطًا بدأ بين الشاب والتاجر أثناء شراء والدته ملابس من المتجر، تحول إلى مشاجرة عنيفة انتهت بإصابة الشاب بجروح قطعية في الفخذ والصدر.

وتم القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، وبدأت النيابة التحقيق في الحادث