إسرائيل تعتقل رجلا حرض على قتل نتنياهو عبر تيك توك

أعلنت وحدة الجرائم الكبرى للشرطة الإسرائيلية، التي تُعرف باسم لاهاف 433، يوم الأحد، عن فتح تحقيق مع مواطن يبلغ من العمر 40 عامًا ويقيم في بئر السبع، بشبهة "التحريض الخطير" على قتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر تطبيق "تيك توك".

وأوضحت الشرطة في بيان أنه تم اعتقال الرجل صباح الأحد، وتم نقله للتحقيق في قسم تحقيقات الشرطة من الدرجة الأولى، مضيفة أنه "سيتم إحضاره لجلسة استماع للنظر في تمديد اعتقاله".

يُشغل نتنياهو منصب رئيس الوزراء في إسرائيل منذ 29 ديسمبر 2022، وتعتبر الفترة الحالية من بين أصعب الفترات خلال توليه للحكم، حيث شنت المقاومة الفلسطينية هجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر وأثارت موجة كبيرة من الاضطراب في المجتمع الإسرائيلي، مما أدى إلى استمرار الحرب على الرغم من الجهود الدولية المتواصلة لإنهاء النزاع.