انتظام الدراسة بمعاهد مطروح الأزهرية "صور"

تفقد عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، عدد من معاهد المنطقة؛ لمتابعة انطلاقة الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024/2023، وسط إقبال كثيف من الطلاب.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن الدراسة شهدت في اليوم الأول انتظامًا وانضباطًا من جميع الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالمعاهد. ووجه التهنئة لأبنائه الطلاب والطالبات ببداية الفصل الدراسي الثاني، ولجميع القائمين على العملية التعليمية، مطالباً من الجميع التعاون والتكاتف لتيسير السبل وتذليل جميع المعوقات أمام الطلاب بما يسهم في النهوض بالعملية التعليمية والإرتقاء بالتعليم الأزهري.

وتفقد سالم الفصول الدراسية؛ وتناقش مع الطلاب داخل الفصول، وطالبهم بالمشاركة الفعالة والجادة في الأنشطة الطلابية، لصقل مهاراتهم بجانب الحرص علي تميزهم الدراسي.

وشدد رئيس المنطقة على شيوخ المعاهد بالمتابعة المستمرة والالتزام بالمناهج الدراسية، وتسليم كافة الكتب للطلاب، وضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي، ومتابعة مدى اكتساب الطلاب للمعارف والمعلومات والمهارات.

انتظام الدراسة بمعاهد مطروح الأزهرية مع بداية الفصل الدراسي الثاني

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