ads
الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

"رجال أعمال إسكندرية" تلتقي القنصل الليبي في مصر لبحث فرص الاستثمار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية الدكتور صالح خطاب، القنصل العام الليبي بالإسكندرية في اجتماع برئاسة  محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة، و صالح العبيدي، رئيس الغرفة التجارية ببنغازي، وعقيلة جمعة، مساعد الملحق التجاري الليبي، ومحمد رافع، مدير عام الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي،  والمستشارة اسمينة إبراهيم سعد مدير مكتب القنصل العام وذلك لبحث تعزيز الاستثمار.
و أكد الدكتور صالح العبيدي، القنصل العام الليبي بالإسكندرية،  أهمية تفعيل هذه الاجتماعات و تشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في ليبيا لأن السوق الليبية تحتاج إلى نهضة وإعمار، مشيرا إلى أهمية  دخول الشركات المصرية لليبيا لأنها الأولى و الأجدى.
وطمأن  القنصل، الحضور على الوضع الأمني بليبيا، مؤكدا أن هناك بالفعل شركات ومشاريع مصرية وغير مصرية بليبيا قيد التنفيذ في الفتره الحالية.
من جانبه، أكد  صالح العبيدى، رئيس الغرفة التجارية ببنغازى، إن الحكومة الليبية تشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة المتجدده، والزراعة، والسياحة، مؤكدا أنهم على استعداد تام لتسهيل كافة الإجراءات لرجال الأعمال المتوجهين لليبيا.
ورحب  محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية،  بدعوة الجانب الليبي، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع أعضاء الجمعية لتلبية الدعوة وتجهيز وفد من رجال الاعمال لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.

جمعية رجال أعمال اسكندرية رجال أعمال اسكندرية تلتقي القنصل الليبي في مصر فرص الاستثمار المصرية الليبية تشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في ليبيا الوضع الأمني بليبيا