جبالي ينعي النائبة أمنية رجب

نعي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب النائبة الراحلة أمنية رجب.

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاستة: يعز علينا ان ننعي زميلة عزيزة علي قلوبنا جميعا نائبة شهد لها الجميع بالسيرة الحسنة والعمل الجاد الدؤب لذلك ندعوا الله سبحانة وتعالي ان يتغمدها بوافر رحمة ويلهم اهلها الصبر والسلوان كما نعي المستشار علاء الدين فؤاد النائبة امنية رجب وقال فقدنا نائبة غالبية صاحبة حس وطني عالي.

واضاف: كانت دائما تغلب المصلحة العامة للبلاد والعباد لذلك نطلب لها الرحمة والمغفرة وان يسكنها الله اعالي الجنان ولا نقول الا ما يرضي ربنا ان لله وان اليه راجعون. ووقف مجلس النواب دقيقية صمت وحداد كما قرء الفاتحة ترحما علي الفقيدة بناء علي دعوة الاعضاء لهذا الامر من قبل رئيس المجلس، وجاء الاعلان عن خلو المقعد البرلماني بعد عرض المذيع الداخلي للجلسة العامة إخطار وزير الداخلية بوقوع حالة و وفاة النائبة أمنية رجب وفقا لسجلات مكتب صحة رابع المنيا .

وبعد تلاوة إخطار وزارة الداخلية بشأن وقوع حالة الوفاة، نعى الأعضاء النائبة الراحلة، خاصة نواب محافظة المنيا ونواب اعضاء لجنة الصحة والتي تنتمي اليها النائبة وبعدها تم إعلان عن خلو مقعد النائبة أمنية رجب، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.