رحلة صابر عيسى لنقل الفن من العالم الافتراضي إلى الواقع

استطاع الشاب العشريني صابر عيسى، الفنان التشكيلي، الحاصل على العديد من الجوائز والتقديرات الفنية، بعد دراسته بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، إبهار الجميع بلوحاته الفنية المتميزة، ليصبح واحدًا من أهم المتواجدين في ساحة الفن التشكيلي والإبداع الفني.

وذلك من خلال موهبته التي لازمته أكثر من عشرات السنين وأن يكون شخصية مختلفة في مجال الرسم وتجسيد المشاهير؛ مشيرا إلى أنه وصل إلى تلك الروح التي بنيت عليه من خلال مشاركة العائلة والأصدقاء المقربين والدراسة المستمرة.

ويقول "عيسى": بدايتي كان شغف وحب للرسم عموما من وأنا بدرس في المرحلة الابتدائية حبست أني أرسم بورتريها وكان ملفتا جدا للنظر ومكنش في بالي خالص موضوع تخصص الرسم دا إلا أنى في مرة خدنا الحنين إلى التجربة وبالفعل كانت رائعة جدا بالنسبة لي ونالت إعجاب الكثير من الأهل والأصدقاء وحبيت الموضوع أكتر وبالفعل بدأت أدرس وأتعلم في المجال وأتطور من نفسي يوما بعد يوم وقمت بتنفيذ بورتريه لشخصية معروفة وفيها مجهود وتفاصيل أتعلم منها كويس.

وكان والدي دائما صاحب الدعم ليا في كل حاجة وحبيت الرسم بسببه ولما كبرت كنت بتواصل مع بعض المعيدين عندي في القسم على وسائل التواصل الاجتماعي للتعديل في بعض مراحل الشغل وكان يساعدني كل أساتذتي في الكلية وكان عندي هدف أنى أتعب وأعمل مجهودا أتعلم منه وفعلا بدأت العمل واشتغلت كثيرا على تطوير نفسي حتى وصلت لدرجة علمية متميزة تجعلني قادرا على مساعدة غيري بالعلم.

وأضاف ابن محافظة الغربية أن البداية من الطفولة وهو يحب الرسم ويحاول فى تقليد الأشياء يوما بعد يوم ومع مرور الوقت أصبح قادرا على تنفيذ لوحات فنية متعددة باستخدام الكثير من الخامات المختلفة وكان يساعدنى أهلى فى البيت وأستاذتى فى المدرسة حتى التحقت بكلية الفنون الجميلة.

وساعدنى ذلك فى الاشتراك بالعديد من المعارض الفنية مثل معرض خطوة أولى بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة ومعرض مسابقة جائزة نوار للرسم ٢٠١٧ بالإضافة معرض رؤى بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية ومعرض إشراقات فنية بقصر الأمير طاز وصالون الدلتا للشباب الاول والتاني - شباب التشكيليين بمتحف محمود خليل وحرمه وفناني الغد بأكاديمية الفنون ومراكب البرلس بجاليري آزاد بالزمالك ومعرض أجندة ٢٠٢٢ ومعرض صالون الشباب الدورة ٢٠٢٤.

وحصلت على العديد من الجوائز مثل الجائزة الثانية لصالون الدلتا – الجائزة الثالثة مسابقة الآفيش ٢٠٢١ والجائزة الأولى في مسابقة إبداع مجال التصوير على مستوى جامعات مصر وجائزة اقتناء بنك CIB اقتناء وزارة الشباب والرياضة وإقتناءات خاصة داخل وخارج مصر وقدمت كتيرا من الورش الفنية التعليمية المختلفة في مناطق كتير في مصر وآخر مشاركة من معرض صالون الشباب الدورة ٣٤ بدار الأوبرا المصرية.

ويطمح صابر إلى نقل أعماله من على صفحات السوشيال ميديا إلى الواقع حتى يشاهد العالم أعماله؛ مضيفا أنه درس الرسم منذ أول عام فى الكلية وشعر بقدراته الفنية وحصل على أعلى تقديرات التي جعلته ينال درجة معيدا بالكلية كما أنه أحب فكرة الخامات الكثيرة التي يشتغل بها في اعماله الفنية المختلفة .

ويختتم "عيسى"، حديثه بالقول: نفسى حلمى يوصل للنور، وأقدر أساعد غيرى من خلال فني، وأنا شايف إن الفن عموما رسالة، والأهم هو كيفية استخدامها واستغلالها بشكل صحيح وطموحي يجعلني اهتم بالظهور للوصول إلى أعلى درجات النجاح.

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