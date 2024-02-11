وزير التعليم في القليوبية لمتابعة انتظام سير عمل عدد من المدارس

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، في مقر ديوان عام محافظة القليوبية، خلال زيارته للمحافظة في إطار متابعته سير انتظام الفصل الدراسي الثاني 2023 / 2024.



جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والاستاذ خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والأستاذة سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والدكتور محمد الفيومي رئيس مجلس الأمناء والأباء بالمحافظة.

وأعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، مشيدًا بدور المحافظة في الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها في ضبط وانتظام العام الدراسي 2023 / 2024.

ومن جهته، رحب الدكتور عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية، ودعمه المستمر للمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المدارس بالمحافظة ووضع حجر أساس مدرسة مويس الابتدائية.

كما يعقد الوزير مع مديرى اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسي الثاني.