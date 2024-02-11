وكيل "تعليم مطروح" يتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدرسة الشربتلي

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 /2024 بمدرسة حسن الشربتلي الرسمية المتميزة لغات، بحضور إكرام شوقي مدير المدرسة.

وشهد وكيل الوزارة طابور الصباح وتحية العلم ثم تابع فقرات برنامج الإذاعة المدرسية، مشيداً بالبراعة اللغوية والإلقاء المتميز لطلاب الفريق الإذاعي بالشربتلي.

وهنأ وكيل تعليم مطروح طلاب الشربتلي في كلمته الموجزة خلال طابور الصباح أعضاء ه‍يئة التعليم والطلاب بانطلاق الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً لابنائه الطلاب على ضرورة الجد والاجتهاد في المذاكرة وتحصيل العلم أولاً بأول والحرص على ممارسة الأنشطة التربوية لصقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم.

وأوضح شحاته، أن الفصل الدراسي الثاني انطلق في محافظة مطروح فى كافة المدارس على مستوى المحافظة وسط التزام من كافة عناصر المنظومة التعليمية، مشيرا أنه نبه علي مديري الإدارات التعليمية بمواصلة ما تم الانتهاء منه خلال الفصل الدراسي الأول مع انطلاقة الفصل الثاني بإعداد أنشطة إثرائية بصفوف المرحلة الابتدائية؛ لمعالجة ضعف مستوى القراءة والكتابة في اللغة العربية لدى بعض الطلاب.

وشدد على مديري الإدارات بتوجيه المدارس بتبصير الطلاب بالمشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تحقيقاً لمنظومة التنمية الشاملة وذلك عبر منابر الإذاعة والصحافة المدرسية ومن خلال انشطة المكتبات والتربية والمسرحية والتربية الفنية والاجتماعية.

واختتم شحاته تصريحاته مؤكداً أن ترسيخ القيم السامية والأخلاق الحميدة في نفوس الطلاب هو السبيل لإعداد جيل واع مستنير قادر على تحمل المسؤولية وتحقيق الرقي والتقدم لوطننا الغالي مصر.

وكيل تعليم مطروح يتابع إنطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدرسة الشربتلي

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