تعليم مطروح: 3 طلاب يحققون مراكز متقدمة بمسابقة القراءة الحرة

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، إن الإدارة العامة للمكتبات أعلنت نتيجة المسابقة الثقافية والقراءة الحرة للمراحل التعليمية الثلاث.

وأوضح شحاته، أن طلاب مطروح حققوا إنجازا كبيرا بالحصول على المراكز الأول والرابع والتاسع على مستوي الجمهورية بالمسابقة المعرفية، مضيفًا أن الطالبة نور عبادة موسى بمدرسة العمدة طرام الإعدادية بنات التابعة لإدارة مطروح التعليمية؛ حققت انجازا كبيرا بالحصول على المركز الأول جمهوريًا في المسابقة “الإبداع الفني- الرسوم” للمرحلة الإعدادية، بينما حقق الطالب محمود باسل محمود الغنيمي بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية التابعة لإدارة مطروح المركز الرابع جمهوريا (المرحلة الثانوية) في الإبداع الأدبي “المقال”، كذلك حصلت الطالبة مروة محمد عبدالعظيم بمدرسة أبو كاشيك للتعليم الأساسي على المركز التاسع “الإبداع الفني- الألبوم” المرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية.

وقدم وكيل الوزارة أسمى التهاني لأبنائه الطلاب المتميزين في القراءة مشيداً بكافة الجهود المتميزة من الطلاب ومعلميهم بإشراف سماح فتحي موجه عام المكتبات، والإشراف العام لهدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية، مما كان له عظيم الأثر هذا العام في تحقيق تلك المراكز المتقدمة وتشريف محافظة مطروح على مستوى الجمهورية والتي تأتي لتكون إضاءة معرفية جديدة تواكب تميز أبناء المحافظة في الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها في المسابقات المركزية التي تشرف عليها الوزارة.