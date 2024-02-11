أسعار الدولار اليوم الأحد 11 فبراير 2024

الأحد 11/فبراير/2024 - 08:39 ص

واصل سعر الدولار الأمريكي استقراره، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأحد 11 فبراير 2024، في البنوك الحكومية والخاصة في السوق المصرية.

وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للشراء للدولار نحو 30.90 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

بينما بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع وذلك في كلا من البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، والبنك الأهلي المتحد، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك كريدي أجريكول، وبنك قطر الوطني، والمصرف المتحد، وبنك بلوم مصر، وبنك قناة السويس ، وبنك المشرق، وبنك الكويت الوطني .

وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.