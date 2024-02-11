محمد عبد المنعم: قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية الأكبر على الإطلاق بتكلفة 180مليار جنيه

الأحد 11/فبراير/2024 - 12:24 ص

قال الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم، محرر شئون رئاسة الجمهورية بموقع صدى البلد، خلال برنامج (العالم في ليلة) الذي يقدمه الإعلامي طاهر أبوزيد عبر أثير راديو مصر، أن القرارات الرئاسية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات تهدف إلى دعم المواطن لتخفيف الأعباء عن كاهله بسبب موجة التضخم والغلاء.



وأضاف «عبد المنعم»، أن هذه الحزمة هي الأكبر على الإطلاق فى تاريخ مصر حيث تبلغ تكلفتها 180 مليار جنيه، تأتي فى وقت مهم مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ودعم القوة الشرائية للمواطن للحصول على احتياجاته خلال الشهر الكريم.

وتشمل الحزمة كل شرائح المواطنين فى الدولة، مثل الموظفين، وأصحاب المعاشات، والمعلمين، والأطباء، ومستفيدي معاش تكافل وكرامة،

وذكر الكاتب الصحفي أن موازنة برامج الحماية الاجتماعية والدعم ارتفعت بشكل كبير منذ عام 2000، حيث كانت تبلغ 15 مليار جنيه، ووصلت إلى 326 مليار جنيه عام 2020، ثم 550 مليار جنيه عام 2024.