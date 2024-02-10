اقرأ غدًا في «البوابة»| تحذير من كارثة.. غارات صهيونية تسفر عن استشهاد 28 فلسطينيًا في رفح

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 11 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

تحذير من كارثة.. غارات صهيونية تسفر عن استشهاد 28 فلسطينيًا في رفح

احتكاك علني متزايد بين نتنياهو وإدارة بايدن.. وواشنطن تطالب بـ «خطة» للسكان المدنيين

ونتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلى بإجلاء المدنيين تمهيدا لعملية برية

إيران تدعو الفيفا إلى تعليق عضوية إسرائيل بسبب حرب غزة

انقسام حاد فى المجتمع الصهيونى.. مستوطنو القدس المحتلة يعارضون أى اتفاق مع حماس

الانتخابات فى باكستان.. نحو ائتلاف دون عمران خان رغم تصدره

تايوان تعلن رصد عدد قياسى من ثمانية بالونات صينية

البحث عن مراهق فنزويلى قتل سائحا برازيليا وأصاب شرطيا فى نيويورك