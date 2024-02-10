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السبت 10 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ريال مدريد يفرض سيطرته على جيرونا في الشوط الأول

مباراة ريال مدريد
مباراة ريال مدريد ضد جيرونا
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فرض فريق ريال مدريد سيطرته على ضيفه جيرونا في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

ونجح الريال في إنهاء الشوط الأول، متقدمًا على جيرونا بثنائية دون رد، في شوط فرض فيه الملكي هيمنته على الفريق الكتالوني، الذي أحدث طفرة في بطولة الدوري الإسباني بالموسم الجاري 2023-2024.

افتتح البرازيلي فينسيوس جونيور التهديف مبكرًا في الدقيقة السادسة من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، بعدما استلم تمريرة زميله فيديريكو فالفيردي.

وأضاف الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، الهدف الثاني للميرينجي في الدقيقة 35، بعدما انفرد بحارس مرمى جيرونا بعد تمريرة حاسمة من فينسيوس.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن جيرونا الوصيف حتى الآن.

وبدأ ريال مدريد، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - داني كارفخال - أوريلين تشواميني - فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينسيوس جونيور - رودريجو جوس.

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