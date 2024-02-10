«يونيفرسال كودينج كوربوريشن – UCC العالمية للتكويد» تطلق خدماتها في مصر

أعلنت شركة يونيفرسال كودينج كوربوريشن - Universal Coding Corporation LLP العالمية للتكويد والمعروفة عالمياً بشركة UCC، عن إطلاق خدمات الباركود ورمز الاستجابة السريع QR Code وأنظمة RFID لأول مرة في السوق المصرية.



قامت شركة UCC العالمية للتكويد بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين، لتتضمن كل من شركة Digital Business Solution (DBS) للعمل سوياً في مشروعات الحلول التعريفية والترميز الدولي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. بالإضافة الي انه تم توقيع بروتوكول تعاون ونقل خبرات مع شركة DI Consulting Gmph، لتطوير أنظمة التتبع للهيئات َوالحكومات لضبط ومراقبة ومتابعة حركة المنتجات الطبية والغذائية. تستهدف بروتكولات التعاون الدخول للأسواق العالمية لتحقيق الانتشار الإقليمي والدولي على حد سواء، هذا بجانب استراتيجية الشركة لإيجاد حلول حقيقية لمواجهة احتكار صناعة الباركود في مصر والعالم.



وبموجب هذه الاتفاقيات ستقدم الشركة باقة متكاملة من المنتجات والخدمات والحلول الابتكارية الجديدة للعملاء بمختلف شرائحهم، وفقًا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا التكويد الرقمية، وذلك بما يتماشى مع تسريع عملية التحول الرقمي في مصر.



قال الدكتور أحمد سويلم، رئيس مجلس إدارة شركة UCC العالمية للتكويد، إن شركة UCC العالمية للتكويد من شأنها أن تعزز وتدعم تحقيق التحول الرقمي في مصر، الذي يعد إحدى أهم أهداف رؤية مصر 2030، وذلك من خلال إطلاق شركة مصرية لخدمات الباركود قادرة على المنافسة عالمياً، وذلك لتصدير الخدمات الرقمية مما يساهم في دعم الاقتصاد المصري.



وعلي صعيد أخر، قال الدكتور حسن علي، الرئيس التنفيذي لشركة UCC العالمية للتكويد، "إن إطلاق خدمات شركة UCC العالمية للتكويد في السوق المصرية يعد أهم الإنجازات التي سعت الشركة جاهدة لتحقيقها، وذلك بجانب وجود قاعدة كبيرة من الوكلاء لخدماتنا محلياً، واقليمياً، وعالمياً، في أكثر من 32 دولة حول العالم، نتطلع لضم العديد من الوكلاء العالميين، لأن مهمة الشركة قائمة علي الابتكار والابداع في عملها من خلال تقديم خدمات وحلول تكنولوجية معتمدة عالمياً ويمكن استخدامها في أي مكان، وعلى غير المعتاد به في الأسواق العالمية، فإن الشركة تقدم خدمات تحديد هوية المنتجات وتتبعها بأسعار تنافسية يتم شراءها مرة واحدة فقط وليست مرتبطة بمدة محددة."

تتميز شركة UCC العالمية للتكويد بتقديم خدمات الباركود الذي يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمنتج المطلوب، هذا بجانب تقديم خدمات رمز الاستجابة السريع QR Code، الذي يعمل على تخزين العديد من المعلومات كالأرقام والحروف بكل اللغات العادية والمعقدة والروابط التشعبية وعناوين البريد الإلكتروني وحتى المعلومات الكاملة الخاصة بالاتصال مع شخص معين، حيث يمكن وصفه بأنه النسخة المطورة أو "الجيل الثاني" من الباركود. بالإضافة الي أن الشركة تقدم تقنية الRFID، وتعني تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو، وتعتمد على استخدام ملصقات ذات رقم كود مسلسل للتعريف بالمنتج بالإضافة إلى معلومات تسجل على شريحة او رقاقة دقيقة ملحقة بهواني antenna لكي يستطيع استقبال وإرسال البيانات والمعلومات من خلال موجات الراديو.