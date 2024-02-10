نبيل عبد السلام: مطلوبا عادة ترتيب بيت المحامين من الداخل

قال المستشار نبيل عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ومحاكم الجنايات، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، والمرشح لمنصب نقيب المحامين، إن هناك ضرورة لإعادة ترتيب بيت المحامين من الداخل، لأن النقابة لا يمكن أن تقوم بدور جيد في المجتمع إلا بعد ترتيب النقابة من الداخل، وتغيير لغة الحوار، وهذا الأمر ممكن من خلال تفعيل الجزاءات التأديبية، مشيرًا إلى أن السواد الأعظم من المحامين لا يستخدم المفردات غير المنضبطة.

وأضاف "عبد السلام"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "تقدر"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك ضرورة للاستناد إلى القانون حال وجود خلاف، لأن القانون هو قمة الإبداع البشري، وعند الخروج عن القانون فهذا يعني الوصول إلى مرحلة من الاشتباك والتلاسن، وهذه مرحلة خطيرة للغاية.

وأوضح أن ضبط أموال وموارد وممتلكات النقابة ليس صعبًا، معقبا: "إحنا مش هنخترع العجلة من جديد، المسألة ليست صعبة، ولكنها في حاجة إلى تنظيم".



