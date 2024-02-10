بفرمان من كولر.. تأجيل سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر 24 ساعة

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعديل من موعد سفر بعثة الفريق إلى الجزائر لخوض مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

ويلتقي الاهلي مع شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في الجولة الرباعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر بالنادي الأهلي أن مارسيل كولر قرر تأخير السفر إلى الجزائر لمدة 24 ساعة ليكون يوم 14 فبراير الجاري بدلا من 13 الذي حدده في وقت سابق.

وتغادر بعثة الأهلي مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة يوم 14 فبراير لخوض لقاء شباب بلوزداد يوم 16 من الشهر الجاري في دوري أبطال أفريقيا.

ويواصل الأهلي استعداداته بصفوف مكتمله قبل السفر إلى الجزائر بعد استعادة اللاعبي الدوليين من منتخب مصر وكذلك الثنائي المالي أليو ديانج والتونسي علي معلول بينما يترقب وصول بيرسي تاو خلال الساعات المقبلة بعد خوض مباراة تحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية، بين منتخبه جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية من أجل تحديد موقفه من اللقاء.