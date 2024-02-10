برلمانية: موقف مصر من إدخال المساعدات لغزة نابع من المسئولية الإنسانية

قالت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن موقف مصر من إرسال المساعدات لقطاع غزة كان ولا يزال مسؤولا وقياديا ونابعا من الدور المصري الرائد في مساندة القضية الفلسطينية.

وأكدت التمامي فى تصريحات صحفية، اليوم، أن شائعات وأكاذيب قيام مصر بإغلاق معبر رفح في بداية العدوان غير صحيحة على الإطلاق ومختلقة، وقالتها إسرائيل وكررها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونوهت التمامى، بقيام مصر بإرسال مساعدات لقطاع رفح هى الأكبر حجما من إجمالي كل المساعدات الانسانية التي أرسلت للقطاع، كما أن مصر منذ اللحظة الأولى وبحسب ييان رئاسة الجمهورية ذاتها، فتحت معبر رفح من جانبها دون قيود أو شروط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش.

وأضافت: كما ضغطت مصر بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع، إلا أن استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل، والذي تكرر أربع مرات، حال دون إدخال المساعدات في البداية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الدور الذي قامت به مصر في حشد وإدخال المساعدات كان قيادياً ونابعاً من شعور مصر بالمسئولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع، وتصريحات الرئيس الامريكي على خلاف ذلك مزاعم وأكاذيب للأسف وليس لها أي اساس في الواقع.



واختتمت النائبة ولاء التمامى، أن ۸۰٪ من المساعدات التي تصل للقطاع مقدمة من مصر، حكومة وشعباً ومجتمعاً مدنياً، ومصر قامت كذلك بتسهيل وتنسيق زيارات المسئولين الدوليين والأمميين للمعبر ليتفقدوا على أرض الواقع الجهود الهائلة التي تقوم بها مصر في هذا الصدد، لذلك فإن أي تصريحات خلاف ذلك مختلقة وغير حقيقية وهدفها الشوشرة على العدوان الاسرائيلي السافر مؤخرا على غزة، واستهداف رفح بالتحديد رغم ما يمثله ذلك من أخطار اقليمية عارمة.