القوات الروسية تشن 31 ضربة على المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا

نفذت القوات الروسية 31 ضربة بأسلحة دقيقة وطائرات بدون طيار على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني الذي أنتج مركبات جوية بدون طيار وسفن مسيرة بالإضافة إلى الذخائر، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - إنه "في الفترة ما بين 4 و10 فبراير، نفذت القوات المسلحة للاتحاد الروسي 31 ضربة بأسلحة موجهة بدقة، بما في ذلك أسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى وباستخدام مركبات جوية بدون طيار ضد منشآت الصناعة العسكرية الأوكرانية".

وأضافت الوزارة أن منشآت الإنتاج الخاصة بالمؤسسات التي تنتج وتصلح الطائرات، وطائرات الاستطلاع والطائرات بدون طيار والسفن المسيرة وأنظمة الصواريخ الساحلية والعملياتية التكتيكية، بالإضافة إلى صواريخ أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، قد تعرضت للقصف.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية أن مواقع انتشار الوحدات العسكرية الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب تعرضت للقصف أيضًا.

وخلصت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "أهداف الضربات قد تحققت".