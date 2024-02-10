نهائي كأس آسيا.. التعمري يقود هجوم الأردن أمام قطر

أعلن المغربي حسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة منتخب قطر، اليوم السبت، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس آسيا 2023.

تقام المباراة على أرضية ملعب لوسيل في الدوحة، واعتمد عموتة على خبرة ومهارة موسى التعمري لقيادة هجوم المنتخب إلى جانب علي علوان ويزن النعيمات.

جاء تشكيل الأردن ضد قطر كالتالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب - يزن العرب - سالم العجالين - إحسان حداد.

خط الوسط: نزار الرشدان - نور الروابدة - محمود مرضي.

خط الهجوم: موسى التعمري - علي علوان - يزن النعيمات.

ونجح منتخب الأردن في التأهل إلى نهائي بطولة كأس آسيا بعد الفوز على المنتخب الكوري الجنوبي بثنائية نظيفة، فيما تأهل منتخب قطر بعد الفوز على حساب إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين.