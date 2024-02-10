"بترد عليا".. نجار مسلح ينهي حياة شقيقته خنقا بالصف

أنهي نجار مسلح حياة شقيقته خنقا في مشاجرة نشبت بينهما داخل منزل بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال "فرح" 20 سنة، متوفاة وبها آثار حز بالرقبة نتيجة الخنق وادعاء تعدي شقيقها ومقيمة بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحـــص وبالتقابل مع عم المجني عليها أفاد بأنه أثناء تواجد الفتاة بمنزله حضر شقيقها وتشاجر معها بسبب خلافات أسرية وخلال ذلك قام بالتعدي عليها بالخنق حتي الموت، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية "بترد عليا الكلمة بكلمة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.