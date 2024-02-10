ads
السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"بترد عليا".. نجار مسلح ينهي حياة شقيقته خنقا بالصف

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أنهي نجار مسلح حياة شقيقته خنقا في مشاجرة نشبت بينهما داخل منزل بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال "فرح" 20 سنة، متوفاة وبها آثار حز بالرقبة نتيجة الخنق وادعاء تعدي شقيقها ومقيمة بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحـــص وبالتقابل مع عم المجني عليها أفاد بأنه أثناء تواجد الفتاة بمنزله حضر شقيقها وتشاجر معها بسبب خلافات أسرية وخلال ذلك قام بالتعدي عليها بالخنق حتي الموت، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية "بترد عليا الكلمة بكلمة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

بسبب خلافات اسرية بالتعدى عليها بمديرية أمن الجيزة حتي الموت جنوب محافظة الجيزة مباحث مركز شرطة الصف مركز شرطة الصف جنوب مركز شرطة الصف مديرية امن الجيزة محافظة الجيزة مباشرة التحقيقات في مشاجرة خنق خلافات أسرية