مصرع 4 أشخاص انقلب بهم تروسيكل في مياه ترعة الإسماعيلية بالخانكة

لقي 4 أشخاص بينهم طفلة مصرعهم غرقا، وجرى انتشال 3 جثث وجاري البحث على جثة الطفلة، إثر انقلاب تروسيكل، بمياه ترعة الإسماعيلية نطاق مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، وجرى نقل الجثث لمشرحة المستشفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة بتروسكيل كان يستقله 4 أشخاص بينهم طفلة صغيرة، مما ادى إلى انقلابه بترعة الاسماعيلية.

وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص بينهم طفلة، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري البحث عن جثة الطفلة لانتشالها من داخل المياه.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن 3 الجثامين عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.