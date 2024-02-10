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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس سيدة بتهمة قتل ابن أختها لسرقته مبلغ مالي منها بدار السلام

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق المختصة بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بقتل طفل بسبب سرقة مبلغ مالي منها.

تلقى قسم شرطة دار السلام إخطارا من مستشفى المنيرة العام، باستقباله جثمان طفل عمره 12 سنة، ومقيم بمحافظه السويس ومصاب بكدمات بالعين وسحجات متفرقة بالجسم.

 وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خالة المتوفي وعمرها 40 سنة ربة  منزل، بسبب قيامه بسرقة مبلغ مالي منها.

وبسؤال المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أن المجني عليه مقيم رفقتها أثناء الإجازة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.
 

إجراء التحريات إرتكاب الواقعة المجنى عليه النيابة العامة جهات التحقيق المختصة بسرقة مبلغ مالى