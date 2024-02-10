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السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس عاطل في النصب علي المواطنين بالزاوية الحمراء

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة الزاوية الحمراء حبس عاطل 4ايام علي ذمة التحقيق   لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالزاوية الحمراء
وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) بالنصب والإحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تقديم خدمات فى شتى المجالات والإستيلاءعلي مبالغ مالية

تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى  تخصص فى النصب على المواطنين على النحو المشار إليه وأنه وراء إرتكاب 6 وقائع نصب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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