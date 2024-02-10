حبس عاطل في النصب علي المواطنين بالزاوية الحمراء

قررت نيابة الزاوية الحمراء حبس عاطل 4ايام علي ذمة التحقيق لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالزاوية الحمراء

وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) بالنصب والإحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تقديم خدمات فى شتى المجالات والإستيلاءعلي مبالغ مالية

تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب على المواطنين على النحو المشار إليه وأنه وراء إرتكاب 6 وقائع نصب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

