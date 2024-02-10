محافظ أسوان يكلف رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة إزالة التعديات على أراضى الدولة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المختصة لمواصلة سلسلة الحملات المكبرة الهادفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات وجهود الموجه الـ 22، والتى يأتى تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن، وبناءاً على ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة إستهدفت إزالة 8 حالات تعدى على أراضى الدولة بمساحة 2100 م2، بمنطقة الرضوان بنطاق حى جنوب، بإشراف من محمد حسين نائب رئيس المدينة، وبمشاركة من العاملين والفنيين بالحى بقيادة علاء الدين آدم، كما تم مصادرة مواد البناء أثناء أعمال الإزالة، مع إيقاف وفك 2 شدة خشبية لمبانى بدون ترخيص بنطاق منطقه التجاريين .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإستكمال منظومة التجميل والتطوير بالمدينة، توازياً مع تنفيذ ملحمة مشروعات حياة كريمة حيث قام العاملين بالوحدة بتكسير وإزالة كافة أشكال التعدى ، والبروز أمام محلات عمارات الزراعيين، والبدء فى تطوير وتوسعه الطريق بإضافة مساحه 3 أمتار عرض فى الشارع الرئيسى تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف وتركيب البلدورات، ومن يعقبها من أعمال أخرى ضمن جهود التطوير الشامل للمدخل الشمالى بالمدينة .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بالإزالة الفورية لحالتى تعدى على قطعة أرض زراعية بمساحة 262 م٢وذلك بالتنسيق مع حماية الأراضى، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

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