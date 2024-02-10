ads
السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط 10 أشخاص بحوزتهم حشيش وهيروين بالقاهرة

المتهمين
المتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 10 أشخاص بحوزتهم حشيش وهيروين.


البداية عندما تم ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الساحل.. وبحوزته (4,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى") .

كما تم ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة دار السلام.. وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة" – سلاح أبيض "مطواة").

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة البساتين.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة")، ووبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية،  وتولت النيابه العامه التحقيقات.
 

بيع المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الساحل النيابة العامة المواد المخدرة الاجهزة الامنية بالقاهرة أجهزة الأمنية بالقاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية 3 أشخاص 10 اشخاص