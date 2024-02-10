ضبط 10 أشخاص بحوزتهم حشيش وهيروين بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 10 أشخاص بحوزتهم حشيش وهيروين.



البداية عندما تم ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الساحل.. وبحوزته (4,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى") .

كما تم ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة دار السلام.. وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة" – سلاح أبيض "مطواة").

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة البساتين.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة")، ووبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابه العامه التحقيقات.

