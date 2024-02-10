"عربية النواب" ردا على "بايدن": إسرائيل هي من تعيق دخول المساعدات لغزة

أدان النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة تصريحات الرئيس الأمريكى جو بايدن بشأن معبر رفح، مؤكداً أن إسرائيل هى التى كانت تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومعلناً رفضه وبشكل قاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي لأنها لا تستند إلى أي دليل.



وأشار فى بيان له أصدره اليوم السبت، إلى أن الشاحنات من مصر ومن دول العالم ظلت موجودة أمام معبر رفح لأيام وأسابيع تنتظر الدخول إلى فلسطين مؤكدًا أن الذي كان يمنع دخول هذه المساعدات هو العدوان والقصف المستمر للمعبر الذي حال دخول هذه المساعدات وحينما تم فتح المعبر بعد نجاح الجهود المصرية تدفقت المساعدات إلى غزة.



وأكد أباظة أن مصر لم تعرقل للحظة واحدة دخول المساعدات والذي عرقل ذلك هو إسرائيل منذ اللحظة الأولى، مشيراً إلى أنه وحتى الان فإن إسرائيل لا تريد إدخال الكميات اللازمة من المساعدات حينما تصر على إخضاع الشاحنات للتفتيش وتعرقل دخولها إضافة إلى وجود مظاهرات يومية للمتطرفين الإسرائيليين أمام معبر كرم أبو سالم لعدم دخول المساعدات إلا بعد الإفراج عن الرهائن ما يعرقل دخول المساعدات وتدفقها بالقدر اللازم للقطاع



وقال النائب أحمد فؤاد أباظة : إن موقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية كان ولايزال وسيظل فى صدارة اهتمامات الدولة المصرية مؤكداً أن مصر لم تتخل يوماً أو لحظة لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين.



واعتبر النائب أباظة البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بشأن دعم مصر للقضية الفلسطينية بمثابة وثيقة مصر واضحة وحاسمة أمام العالم مفادها أن مصر مستمرة فى دورها التاريخى والمحورى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الصامد فى وجه الاحتلال والرافض وبشدة لملف التهجير القسري بعد أن كشف الرئيس السيسى أهداف هذا الملف أمام العالم كله لتصفية القضية الفلسطينية ، مؤكداً أن مصر لن يهدأ لها بال حتى تحقق للفلسطينيين حلمهم الذى طال انتظاره لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الاراضى الفلسطينية المحتلة.