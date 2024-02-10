أوكرانيا: تسجيل 111 اشتباكا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

السبت 10/فبراير/2024 - 09:24 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم /السبت/ تسجيل 111 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية خلال الليلة الماضية.. مشيرة إلى أن القوات الروسية نفذت 73 غارة جوية، و76 ضربة باستخدام قذائف الصواريخ متعددة الإطلاق، على مواقع جنود أوكرانيين ومناطق مأهولة بالسكان؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وتدمير منشآت مدنية وبنى تحتية.

وأفادت بأن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.. موضحة أن قوات الدفاع الجوي دمرت 23 من أصل 31 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا من اتجاهات "بالاكلفا" وشبه جزيرة القرم.