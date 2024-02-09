ختام فعاليات معسكر التدريب الشتوي بجامعة عين شمس

شهد مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية (TU Berlin) بألمانيا ختام التدريب الشتوي تحت رعاية رئيس الجامعة محمد ضياء زين العابدين، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. وإشراف عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار، وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الاعمال بالجامعة و اسلام عدلي مدير النشاط الطلابي ASU-iClub وبحضور كلا من ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (ISF) ودكتورCarsten Walbiner مدير مكتب الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD، شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي، إنجي نافع رئيس مكتب الاتصال بالقاهرة لجامعة برلين التقنية، شيرويت الاحمدي مدير إدارة الوافدين.

وهدف معسكر التدريب الشتوي إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال تقديم موضوعات تعليمية في مجال الابتكار والاستدامة وإدارة الابتكار والملكية الفكرية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بالصناعة 4.0 من خلال العمل على حالات ابتكار واقعية (Business Case) والتي تناولت قضايا الاستدامة من منظور شامل وعملي خلال 6 أيام تدريب مكثفين خاض خلالها المشاركين تجربة أكثر من رائعة. كما شمل التدريب زيارة علمية تقنية لاحد المصانع بالعين السخنة على هامش المعسكر والذي يعتبر من أهم المصانع الرائدة في مجالات الكهرباء والتكنولوجيا.

يذكر أن التدريب الشتوي شهد إقبال من طلاب السنة الأخيرة والباحثين وخريجي الجامعة حيث تقدم أكثر من 175 طالب وباحث وخريج من كلا البلدين القائمين على المشروع (مصر ) و (ألمانيا) حيث تم قبول 30 متقدم من جامعة عين شمس بمصر و5 متقدمين من جامعة برلين التقنية بألمانيا كما شهد التدريب تنوع كبير من التخصصات المختلفة لينقسم المشاركين في التدريب الي 7 مشاركين من التخصص الزراعي و 12 مشارك من تخصص الهندسة بجميع فروعها و 6 مشاركين من التخصص المحاسبي والبيزنس و 1 مشارك من تخصص اللغات والترجمة و2 باحثين من تخصص الحاسبات والمعلومات و باحث من تخصص التمريض و باحث من تخصص العلوم الأساسية ليصبح عدد المشاركين 35 مشارك انقسموا الي 13 باحث دراسات عليا و 22 خريج.